Verziano, morta la detenuta di 20 anni che aveva tentato il suicidio

È morta all’ospedale Civile di Brescia la detenuta di vent’anni che venerdì 30 ottobre aveva tentato di togliersi la vita nella sezione femminile del carcere di Verziano. La giovane, arrestata pochi giorni prima, era stata soccorsa in extremis da un’agente della polizia penitenziaria che l’aveva trovata priva di conoscenza.
L’episodio era avvenuto intorno alle 14.30. La ventenne aveva tentato di impiccarsi utilizzando una corda. L’agente, accortasi di quanto stava accadendo, era intervenuta immediatamente praticando le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare e facendo scattare l’allarme.
Sul posto erano arrivati il personale sanitario del carcere e gli operatori di Areu. Le manovre di rianimazione erano proseguite per oltre mezz’ora. Successivamente la ragazza era stata trasportata in codice rosso al Civile, dove era stata ricoverata in condizioni critiche.
Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la giovane è morta dopo giorni di ricovero