Verziano, morta la detenuta di 20 anni che aveva tentato il suicidio

La giovane, arrestata pochi giorni prima, era stata trovata priva di conoscenza da un’agente della polizia penitenziaria venerdì 30 ottobre. Soccorsa e trasportata in codice rosso al Civile di Brescia, è deceduta dopo alcuni giorni di ricovero

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 04 novembre 2026 1 ' di lettura

L'ingresso del carcere di Verziano Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti carcere di VerzianomortasuicidoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...