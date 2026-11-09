Giovani detenuti, «il loro reinserimento è la vera sfida»

«Una delle emergenza anche nelle carceri bresciane oggi sono i giovani». A Verziano e Canton Mombello-Nerio Fischione nel 2023 i detenuti tra i 18 e i 25 anni erano quindici, oggi sono quarantotto. Matteo Pedroni è il responsabile dell’area giuridico - educativa dei due istituti penitenziari. Di questa emergenza «giovani» ha parlato in un incontro organizzato dal Lions Club Montorfano Franciacorta presieduto da Fabiano Navoni. I Lions sono tra le realtà che collaborano con le carceri con donazioni e progetti.
La serata, ospite anche l’onorevole di Azione, Fabrizio Benzoni, voleva approfondire criticità e buone prassi partendo da una premessa: il carcere non è un’isola dentro la comunità, ma deve esserne parte integrante. Solo così è possibile rendere concreto il comma dell’articolo 27 della Costituzione che recita: «Le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono puntare alla rieducazione del condannato per favorirne il reinserimento sociale». C’è però il problema cronico del sovraffollamento, che vede purtroppo sempre Canton Mombello ai primi posti tra le carceri italiane. Attualmente, ricorda Pedroni, tra Canton Mombello e Verziano i detenuti sono circa 490. Trecentosessantasette nel primo, dove la capienza regolamentare sarebbe di 182, e 122 nel secondo, 80 uomini e 42 donne, a fronte di 70 posti. Il trend di ingresso di giovani adulti nelle carceri italiane è in costante aumento.
«Sono ragazzi difficili da agganciare da un punto di vista educativo – spiega –. Alcuni detenuti anziani mi raccontano di aver provato a parlare con loro, dicendo, "guardami, hai davanti il tuo futuro se non cambi rotta". Ma niente da fare. Stiamo cercando di mettere in campo nuovi progetti per coinvolgerli, come Blocco 20, centro diurno per i giovani e un gruppo di musica rap». Brescia, grazie alla direttrice Francesca Paola Lucrezi, è un esempio di rete con istituzioni e associazioni che portano dentro il carcere tanti progetti come i corsi di formazione e lo sportello di ascolto per detenute vittime di violenza, in collaborazione con il Comune e i centri antiviolenza di Brescia a Verziano. Il lavoro è una grande leva per il reinserimento.
«La direttrice Lucrezi, quando in équipe si valuta che quella persona, in presenza dei requisiti necessari, può essere recuperata tramite il lavoro, applica l’art. 21 dell’ordinamento penitenziario sul lavoro all’esterno, simile alla semilibertà ma un po’ più restrittivo. A Verziano tra semiliberi e art. 21 si contano 35 ragazzi, di cui 4 ragazze che escono ogni giorno per lavorare». «I percorsi penitenziari, è vero, funzionano a fatica, ma se c’è una società che non accoglie – conclude –, è quella mancata accoglienza, la paura di essere etichettati come ex detenuti, che spaventa di più e può portare a gesti estremi».