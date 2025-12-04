Inquinamento: Ex Selca, il curatore fallimentare di nuovo in aula

Dopo il processo e l’assoluzione del 2018 Giacomo Ducoli, curatore fallimentare della ex Selca, torna in aula. L’accusa, in continuazione con la vicenda che occupa la giustizia senza soluzione di continuità dal 2010, è la sempre la stessa: abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e inquinamento ambientale.

La pubblica accusa contesta al professionista cui il Tribunale fallimentare ha delegato la curatela dell’azienda di Forno Allione, di «aver mantenuto in stato di abbandono, all’interno dello stabilimento, circa 37.500 metri cubi di rifiuti pericolosi».

Si tratta di scarti della produzione contenenti concentrazioni elevate di fluoruri, ma anche di cianuri, che sono esposti agli agenti atmosferici e che in seguito al loro dilavamento e al trasporto provocato dagli agenti atmosferici (a partire dalla pioggia e dal vento) hanno contaminato le matrici ambientali.

La falda acquifera

Secondo l’accusa inoltre Ducoli non avrebbe messo in sicurezza la falda acquifera, provocando la sua significativa compromissione per diverse decine di metri anche a valle dello stabilimento, almeno sino al dicembre di due anni fa, quando fu attivato un impianto di pompaggio e trattamento delle acque sotterranee.

Leggi anche Berzo Demo e Fiesse, 4 milioni di euro per Ex Selca e Ex Cave Rocca

Secondo gli inquirenti le concentrazioni di fluoruri nella falda acquifera sono arrivate sino al valore di 37mila milligrammi per litro, laddove la soglia massima è di 1.500.

L’udienza

Nel corso dell’udienza di ieri Giacomo Ducoli ha rilasciato dichiarazioni spontanee. In particolare ha affermato di aver fatto tutto quanto in suo potere per risolvere la situazione, anche in accordo con il giudice delegato. Quanto alle prospettive di una futura bonifica il curatore ha detto che potrebbero esserci sviluppi grazie anche ai fondi a disposizione: i due milioni del curatela, i due stanziati da Regione Lombardia, il milione che stanzia il Comune di Berzo Demo e, potenzialmente, anche i due che potrebbero arrivare dalla Provincia.

Registrate le sue dichiarazioni il giudice dell’udienza preliminare ha aggiornato al prossimo 25 febbraio.