Regione Lombardia sarà parte civile nel processo sull’ex Selca

Regione Lombardia ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo sulla discarica Ex Selca di Berzo Demo e la sua richiesta è stata accolta. È un atto dovuto per tutelare il territorio della Vallecamonica e i suoi cittadini per una ferita ambientale che richiederà ingenti risorse per essere risanata.

Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente Giorgio Maione: «La rimozione e lo smaltimento restano la nostra assoluta priorità. Vogliamo partire con i lavori di bonifica, per i quali abbiamo già pronti e disponibili 2 milioni di euro, fondi confermati negli ultimi incontri tecnici tra Prefettura, Comune, curatela ed enti del sistema regionale, per dare il via alle operazioni.»