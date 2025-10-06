Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Regione Lombardia sarà parte civile nel processo sull’ex Selca

Nuri Fatolahzadeh
L’assessore all’Ambiente Maione: «La rimozione e lo smaltimento restano la nostra assoluta priorità»
Alcuni dei rifiuti collocati nelle big bags all’interno di un capannone - © www.giornaledibrescia.it
Alcuni dei rifiuti collocati nelle big bags all’interno di un capannone - © www.giornaledibrescia.it
AA

Regione Lombardia ha chiesto di costituirsi parte civile nel processo sulla discarica Ex Selca di Berzo Demo e la sua richiesta è stata accolta. È un atto dovuto per tutelare il territorio della Vallecamonica e i suoi cittadini per una ferita ambientale che richiederà ingenti risorse per essere risanata.

Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente Giorgio Maione: «La rimozione e lo smaltimento restano la nostra assoluta priorità. Vogliamo partire con i lavori di bonifica, per i quali abbiamo già pronti e disponibili 2 milioni di euro, fondi confermati negli ultimi incontri tecnici tra Prefettura, Comune, curatela ed enti del sistema regionale, per dare il via alle operazioni.»

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ex SelcaGiorgio MaioneBerzo Demo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario