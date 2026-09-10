Innocenti invasioni: sulla Gardesana sfilano le Lambrette

L’Alto Garda celebra il mito della Lambretta. Prodotto dall’industria meccanica Innocenti di Milano, nel quartiere Lambrate (da qui il nome), dal 1947 al 1971, questo scooter che nel secondo dopoguerra e nei decenni della ricostruzione e del boom economico rivoluzionò il concetto di mobilità, sarà il protagonista di un’invasione pacifica in programma nel fine settimana sulle strade di Salò e dintorni. Per il Gran Raduno Internazionale Lambretta arriveranno infatti sul lago un centinaio di esemplari iconici, di ogni epoca e modello, con le loro curve sinuose, il caratteristico fanale anteriore e quel posteriore voluminoso che caratterizza il design di questo scooter che è stato un vero fenomeno sociale, culturale e mediatico.
«Arriveranno da tutta Italia, Sicilia compresa, ma anche dall’estero, persino dal Regno Unito», dice Marco Cavallini, organizzatore dell’evento in collaborazione con il Lambretta Club Italia e con Vittorio Tessera, erede unico della famiglia Innocenti e tra i massimi esperti internazionali della storia dello scooter. Sarà anche l’occasione per festeggiare i 60 anni della 200 SX, il modello più prestigioso e iconico della produzione Lambretta, punta di diamante di ogni collezionista.
Il programma
I partecipanti giungeranno venerdì a Salò e già sabato mattina il pubblico avrà l’occasione di ammirare le Lambrette, in passerella prima sul lungolago di Salò, fino alle 10, e poi su quello di Gargnano, intorno alle 10.30. La sfilata proseguirà quindi lungo le strade dell’Alto Garda, la Gardesana, la Strada della Forra e la Tignalga.
In programma anche visite ai luoghi simbolo del territorio: il Vittoriale degli Italiani, Palazzo Cominelli a Cisano e il Castello di Polpenazze. In serata, la cena di gala a Salò. Tra gli ospiti, il campione automobilistico Franz Engstler, già portacolori di Ferrari, Alfa Romeo, Audi e BMW e oggi titolare della scuderia Engstler Motor Sport. Amico di Michael Schumacher, Engstler si farà carico di portare l’abbraccio dei lambrettisti alla moglie del campione, Corinna. Previsto anche un collegamento telefonico con Giacomo Agostini e la presentazione dell’ultimo libro di Tessera, dedicato alla storia dei modelli Lambretta Special SX.
Domenica mattina, alle 10, nuova sfilata sul lungolago di Salò. Una due giorni gardesana per celebrare l’ingegno e la passione attorno al mito della Innocenti.