La Vespa compie 80 anni, l’evoluzione tra storia e design

A celebrare i primi 80 anni della Vespa ci ha pensato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha simbolicamente speso il Primo maggio alla Piaggio di Pontedera, dove si produce uno dei prodotti iconici del made in Italy.

Dal 1946 ad oggi, la Vespa si è evoluta in otto decenni di storia, passando da mezzo di trasporto economico tipico del dopoguerra a icona globale di stile e mobilità. Una trasformazione che ha mantenuto invariata una caratteristica fondamentale, tanto che innumerevoli studi di mercato commissionati dalla Piaggio non hanno potuto fare a meno di confermare: la sua scocca portante stampata in acciaio.