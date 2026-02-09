Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

L’influencer di finanza Jasci in visita a Brescia: «È la nuova Milano»

Francesca Marmaglio
L’imprenditore Amedeo Iasci è in città da qualche settimana ed è rimasto piacevolmente colpito: «Ha grande potenziale ed è molto vivibile»
L'influencer Amedeo Iasci - Foto profilo Facebook Amedeo Iasci
L'influencer Amedeo Iasci - Foto profilo Facebook Amedeo Iasci
AA

Imprenditore e influencer, uno dei più in voga del momento fra gli italiani, Amedeo Iasci, conosciuto sui social come Jashi (630mila follower su TikTok e oltre 140mila su Instagram), da qualche settimana girovaga per Brescia e provincia.

Laureato in Economia e finanza, con radici abruzzesi-siciliane-pugliesi, ha vissuto fra Milano e Roma fino a 22 anni, quando è partito per andare a lavorare all’estero: «La passione per la finanza me l’ha trasmessa mio zio che lavorava nei fondi svizzeri – racconta Iasci –, è lui che mi ha insegnato le basi, fin da quando avevo 8 anni. Ho lavorato nel settore dell’automotive, nell’Fca Us di Marchionne, ho fatto marketing per Fiati e Bugatti e per Lamborghini sempre in America».

Come mai sei in Italia? «Da 16 mesi sono esploso sui social e quindi ricevo molte offerte di collaborazione, partnership, consulenze, ma anche per informazione sui prodotti che vendo come investimenti – racconta –. Sui social la mia nicchia principale di follower è interessata principalmente a finanza e protezione del patrimonio, quindi affiancamenti con consulenti finanziari certificati, educazione finanziaria. Offro webinar gratuiti perché vorrei che gli italiani iniziassero a trasformare la loro capacità al risparmio in capacità ad investire».

Perché è a Brescia

L’influencer è stato notato a Brescia già qualche settimana fa, quando ha pubblicato un video sui social nel quale dichiarava, per quello che aveva visto, che Brescia potenzialmente potrebbe essere la nuova Milano: «Ho amici qui e uno di loro mi ha invitato a vedere la città – dice Amedeo –. Io vivo in un posto nuovo, tutto cartongesso, tutto uguale, omologato, non sono amante del nord Italia, ho vissuto a San Donato milanese per molto tempo e pensavo che Brescia fosse simile: invece sono rimasto piacevolmente colpito, è veramente una città carina, è una Milano più vivibile, ci sono le montagne, non è tutto piatto, è più antica».

«E poi la metro è una genialata: un po’ come in Cina che costruiscono le città prima di abitarle. È geniale perché se poi espandi, e per me qui c’è potenziale, hai già un mezzo che puoi utilizzare, è una bomba. Pianificare ancora prima di espandere, molto intelligente».

In questi giorni Iasci ha incontrato tanta gente: «Ho chiamato i ragazzi e le ragazze che lavorano nella ristorazione a presentarsi in piazzale Arnaldo: ho centinaia di contatti nel mondo del lusso e la competenza italiana all’estero è ricercatissima».

Sogni

Nuovi progetti? «Sto entrando nel settore sanitario no profit – conclude – io e alcuni collaboratori abbiamo trovato il modo di gestire le waiting list italiane e i costi privato. Ho trovato un modo per aiutare il piccolo a saltare le file o a curarsi nel privato senza spendere troppo. Prima lo testiamo in Italia, poi in America. A breve lo lanceremo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Amedeo IasciinfluencerimprenditorefinanzaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario