L’influencer di finanza Jasci in visita a Brescia: «È la nuova Milano»

Imprenditore e influencer, uno dei più in voga del momento fra gli italiani, Amedeo Iasci, conosciuto sui social come Jashi (630mila follower su TikTok e oltre 140mila su Instagram), da qualche settimana girovaga per Brescia e provincia.

Laureato in Economia e finanza, con radici abruzzesi-siciliane-pugliesi, ha vissuto fra Milano e Roma fino a 22 anni, quando è partito per andare a lavorare all’estero: «La passione per la finanza me l’ha trasmessa mio zio che lavorava nei fondi svizzeri – racconta Iasci –, è lui che mi ha insegnato le basi, fin da quando avevo 8 anni. Ho lavorato nel settore dell’automotive, nell’Fca Us di Marchionne, ho fatto marketing per Fiati e Bugatti e per Lamborghini sempre in America».

Come mai sei in Italia? «Da 16 mesi sono esploso sui social e quindi ricevo molte offerte di collaborazione, partnership, consulenze, ma anche per informazione sui prodotti che vendo come investimenti – racconta –. Sui social la mia nicchia principale di follower è interessata principalmente a finanza e protezione del patrimonio, quindi affiancamenti con consulenti finanziari certificati, educazione finanziaria. Offro webinar gratuiti perché vorrei che gli italiani iniziassero a trasformare la loro capacità al risparmio in capacità ad investire».

Perché è a Brescia

L’influencer è stato notato a Brescia già qualche settimana fa, quando ha pubblicato un video sui social nel quale dichiarava, per quello che aveva visto, che Brescia potenzialmente potrebbe essere la nuova Milano: «Ho amici qui e uno di loro mi ha invitato a vedere la città – dice Amedeo –. Io vivo in un posto nuovo, tutto cartongesso, tutto uguale, omologato, non sono amante del nord Italia, ho vissuto a San Donato milanese per molto tempo e pensavo che Brescia fosse simile: invece sono rimasto piacevolmente colpito, è veramente una città carina, è una Milano più vivibile, ci sono le montagne, non è tutto piatto, è più antica».

«E poi la metro è una genialata: un po’ come in Cina che costruiscono le città prima di abitarle. È geniale perché se poi espandi, e per me qui c’è potenziale, hai già un mezzo che puoi utilizzare, è una bomba. Pianificare ancora prima di espandere, molto intelligente».

In questi giorni Iasci ha incontrato tanta gente: «Ho chiamato i ragazzi e le ragazze che lavorano nella ristorazione a presentarsi in piazzale Arnaldo: ho centinaia di contatti nel mondo del lusso e la competenza italiana all’estero è ricercatissima».

Sogni

Nuovi progetti? «Sto entrando nel settore sanitario no profit – conclude – io e alcuni collaboratori abbiamo trovato il modo di gestire le waiting list italiane e i costi privato. Ho trovato un modo per aiutare il piccolo a saltare le file o a curarsi nel privato senza spendere troppo. Prima lo testiamo in Italia, poi in America. A breve lo lanceremo».