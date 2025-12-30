Metro fino a Concesio, istituzioni unite per il prolungamento

«Mettiamo a disposizione esperienza e competenza per sostenere nuovi modelli di accesso alla città». Con queste parole la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha presentato il protocollo d’intesa sottoscritto da palazzo Loggia, Provincia di Brescia e Comune di Concesio per finanziare la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) relativo al possibile prolungamento della metropolitana da Brescia verso Concesio.

L’accordo prevede un investimento complessivo di 800 mila euro: 500 mila messi a disposizione dal Comune di Brescia – parte delle risorse già stanziate dal Ministero delle Infrastrutture (15 milioni di euro) per il potenziamento delle flotte ferroviarie, che consentiranno anche l’acquisto di due nuovi convogli – 260 mila dalla Provincia e 40 mila dal Comune di Concesio.

Il documento

Il documento dovrà analizzare le diverse ipotesi tecniche di realizzazione dell’infrastruttura, considerando soluzioni in viadotto, in trincea o in galleria profonda. Lo studio valuterà interferenze sul territorio, vincoli urbanistici, paesaggistici e monumentali, impatti su traffico e ambiente, accessibilità ai bacini di utenza, costi e benefici sociali ed economici. Dovrà inoltre individuare la compatibilità del nuovo tracciato con il sistema di trasporto pubblico locale e con le reti tecnologiche già esistenti.

Nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) i costi stimati per il prolungamento fino a San Vigilio di Concesio ammontano a circa 290 milioni di euro, aggiornati all’indice Istat, comprensivi di opere civili, armamento e impianti di sistema ma senza materiale rotabile.

La redazione del Docfap è considerata un passaggio essenziale per orientare in maniera consapevole le future decisioni sull’opera e per individuare con precisione i possibili canali di finanziamento. Comune e Provincia sottolineano come l’infrastruttura possa rafforzare l’integrazione della Valtrompia con la città, offrendo una soluzione di mobilità sostenibile e competitiva rispetto al traffico privato.