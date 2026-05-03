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Incontri, fumetti, Lego: gran finale per «Un ponte di libri»

Autori e artisti si sono raccontati a Teletutto durante l’inaugurazione: ricco il palinsesto di questa ultima giornata di Festa di Maggio, un’edizione all’insegna delle novità
Enrico Giustacchini
Tanti i volti e le voci che si sono alternati ai microfoni di Teletutto - Foto Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Tanti i volti e le voci che si sono alternati ai microfoni di Teletutto - Foto Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

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