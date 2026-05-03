Incontri, fumetti, Lego: gran finale per «Un ponte di libri»
Autori e artisti si sono raccontati a Teletutto durante l’inaugurazione: ricco il palinsesto di questa ultima giornata di Festa di Maggio, un’edizione all’insegna delle novità
Enrico Giustacchini
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici