«In Piazza con Noi» si accende a Gavardo per la Festa di maggio
Eccezionalmente di venerdì, alle 11 la diretta di Teletutto nel bel mezzo di «Un ponte di libri» tra arte, musica e storia
Enrico Giustacchini
In Piazza con Noi eccezionalmente di venerdì
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