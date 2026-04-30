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«In Piazza con Noi» si accende a Gavardo per la Festa di maggio

Eccezionalmente di venerdì, alle 11 la diretta di Teletutto nel bel mezzo di «Un ponte di libri» tra arte, musica e storia
Enrico Giustacchini
In Piazza con Noi eccezionalmente di venerdì
In Piazza con Noi eccezionalmente di venerdì

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