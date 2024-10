Incidenti in moto, tre morti nel Bresciano in 24 ore

Non c’è pace sulle strade bresciane: il bilancio dei morti a causa di incidenti da inizio anno sale a 42, con tre vittime in sole 24 ore. Tre motociclisti, due dei quali giovanissimi.

Diego Bianchi, 16 anni

Diego Bianchi aveva 16 anni © www.giornaledibrescia.it

Diego Bianchi, di soli 16 anni, è morto oggi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era ricoverato da sabato sera. Viveva con la famiglia a Esine, ma sabato sera si trovava a Berzo Inferiore in compagnia di un amico, di un anno più giovane. Lungo via Manzoni i due adolescenti hanno perso il controllo della moto su cui viaggiavano: il 16enne ha avuto la peggio, le sue condizioni sono subito apparse gravi tanto da richiedere il trasporto in elisoccorso a Bergamo, dove oggi è spirato.

Roberto Gnocchi, 58 anni

La moto finita fuori strada e, nel tondo, la vittima, Roberto Gnocchi © www.giornaledibrescia.it

All’alba, al confine tra Verolanuova e San Paolo, ha perso la vita Roberto Gnocchi, 58enne originario di Lumezzane ma residente a Mazzano. Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi se non la moto guidata da Gnocchi, finita fuori strada per cause ancora da accertare. A dare l’allarme un automobilista di passaggio, che ha notato il corpo del 58enne riverso sul ciglio della strada, con la testa nel canale che scorre lungo la Sp9.

Leonardo Osti, 20 anni

La vittima è il ventenne Leonardo Osti

Di ieri è invece la notizia che Leonardo Osti, 20 anni, è spirato a distanza di tre giorni dallo schianto tra la sua moto e un'auto, avvenuto sabato pomeriggio a Tremosine, dove il ragazzo viveva con la famiglia nella frazione di Vesio. Le condizioni del ventenne erano subito apparse gravi, tanto da far arrivare sulle sponde del Garda l’elisoccorso, con cui era poi stato trasferito al Civile di Brescia e ricoverato in Rianimazione. Secondo le ricostruzioni dell’accaduto un’auto in uscita da una strada laterale si è messa sulla sua traiettoria. Il giovane ha provato a frenare ma la sua moto è scivolata sull’asfalto. Inevitabile e violento l’urto.