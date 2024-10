È morto il 16enne caduto con la moto a Berzo sabato sera

Non ce l’ha fatta il 16enne che sabato sera è caduto con la moto in via Manzoni a Berzo Inferiore. Il ragazzo, Diego Bianchi di Esine, si trovava sulla due ruote in compagnia di un amico di 15 anni. Subito dopo l’incidente, avvenuto poco dopo le 22, era stato trasportato in ospedale a Bergamo con l'elisoccorso.

A dare l’annuncio sui social è stata la compagna del padre del ragazzo: «Ciao Diego… piccola grande peste...16 anni troppo pochi per volare via come un soffio di vento… ma tu eri e sarai sempre il vento libero da ogni vincolo vola più in alto che puoi» le sue parole affidate a Facebook.

Si tratta della terza vittima in pochissime ore sulle strade bresciane e sempre in moto, dopo il decesso del 58enne a Verolanuova questa mattina e quello di Leonardo Osti, scomparso a tre giorni dalla caduta a Tremosine.