Cade in moto e finisce nel canale, morto un uomo a Verolanuova

Ennesima morte sulle strade bresciane a poche ore di distanza dalla scomparsa del giovane Leonardo Osti: un uomo originario di Lumezzane è deceduto nel primo mattino a Verolanuova. Da quanto si apprende il 58enne sarebbe caduto, per cause ancora da accertare, con la sua moto in un canale lungo la Sp 9.

Ad avvertire soccorsi e Vigili del fuoco è stato un passante, che attorno alle 5 ha trovato la moto ancora calda stesa sull’asfalto. Sceso dalla sua vettura, avrebbe trovato l’uomo con le gambe all’aria e la testa immersa in un canale a lato della strada. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente ma pare che il 58enne (classe 1966) abbia fatto tutto da solo. Sul posto anche i carabinieri di Verolanuova per i rilievi.