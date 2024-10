Muore tre giorni dopo l’incidente: Tremosine piange Leonardo Osti

La comunità di Tremosine sul Garda è in lutto per la perdita di un ragazzo di soli vent’anni. Leonardo Osti non ce l’ha fatta. Ieri mattina il suo giovane cuore ha cessato di battere in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato a Pieve, mentre il ragazzo percorreva viale Europa alla guida della sua moto.

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto un’auto in uscita da una strada laterale si è messa sulla sua traiettoria. Il giovane ha provato a frenare ma la sua moto è scivolata sull’asfalto. Inevitabile e violento l’urto.

Lo scontro

Le condizioni del ventenne sono apparse subito molto gravi, ma la speranza era che il giovane potesse riprendersi. Ma così purtroppo non è stato. Oggi Tremosine e l’alto Garda piangono una giovane vittima della strada. Un ragazzo ben voluto e apprezzato da tutti. La famiglia di Leonardo del resto è molto conosciuta in paese.

La famiglia

La mamma del ragazzo, Giacomina Leonesio, per tutti «Mimma», è la proprietaria con la sua famiglia dell’Hotel Sole La Fenice, in piazza Vittorio Veneto, nel centro storico della frazione di Vesio. Un punto di riferimento storico. Nell’attività alberghiera, gestita dalla famiglia Leonesio Perini dal 1967, lavorava anche la giovane vittima.

Il padre del ragazzo, Fabio Osti, è titolare di una ditta di forniture edili, anch’essa con sede a Vesio. Leonardo lascia inoltre il fratello maggiore Loris. Ben conosciuta in paese anche la nonna materna di Leonardo, Annamaria Perini, che in passato ha ricoperto incarichi pubblici nell’Amministrazione comunale.

Il dolore

Il ventenne Leonardo Osti è l’ennesima croce che viene posta sulle strade della nostra provincia. Gli è stato fatale l’impatto con un’auto intorno alle 15 di sabato scorso. Secondo le ricostruzioni dell’accaduto il ragazzo stava percorrendo viale Europa in sella alla sua moto da enduro quando si è scontrato con una Volkwagen Tiguan che pare si stesse immettendo sulla stessa strada dalla laterale via Turri, che scende dalla frazione di Mezzena. Leonardo è stato sbalzato dalla moto ed è caduto pesantemente sull’asfalto.

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto dal personale sanitario dell’associazione Volontari Tremosine, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, in codice rosso, a bordo dell’elisoccorso. Per tre giorni Leonardo ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia. Ieri la notizia del tragico epilogo, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità tremosinese.