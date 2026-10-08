Villanuova, auto fuori strada nella notte: illeso il conducente

Potrebbe essere stato un colpo di sonno a causare l'incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3:30, lungo la 45Bis, poco prima dello svincolo di Villanuova sul Clisi. Protagonista un automobilista di 36 anni che, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura, finendo fuori dalla carreggiata. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Salò, per la messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale, e una pattuglia della Polizia Stradale, incaricata dei rilievi. Allertati anche i volontari dell'ambulanza dell'Anc di Roè Volciano, ma fortunatamente il conducente è uscito illeso dall'incidente e non è stato necessario alcun trasporto in ospedale.
Traffico
Nonostante l'ora notturna, l'incidente ha provocato rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia, durante le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità.