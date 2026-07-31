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Incidente sull’Asolana a Carpenedolo: morto un uomo

Tragedia nel pomeriggio: coinvolti nello scontro un’auto e un mezzo pesante
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Carpendolo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante: un morto
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Carpendolo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante: un morto

Tragico schianto nel pomeriggio a Carpenedolo sulla statale Asolana. Nello scontro frontale tra un camion e una auto un uomo, di circa 75 anni, ha perso la vita.

Inutile il tentativo di soccorso di medici e infermieri. Sul posto la Polizia Stadale e la Locale di Carpenedolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidente mortaleCarpenedolo
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