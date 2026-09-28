Auto fuori strada ad Alfianello, 27enne muore dopo tre giorni

La vittima è Paolo Marazzi, residente a Vescovato, nel Cremonese: «Era un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore e un amante dello sport». Il giovane viaggiava insieme a un amico 24enne, che era stato portato in ospedale in codice giallo

Alessandra Portesani 28 settembre 2026 2 ' di lettura

L'auto finita fuori strada Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente mortalefuori stradaAlfianello Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...