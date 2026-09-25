Si ribaltano con l’auto ad Alfianello: gravissimo uno dei due ragazzi

Auto fuori strada finisce nella roggia: gravissimo un 27enne, trasportato in elisoccorso a Bergamo. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 18 di oggi, venerdì 25 settembre, in via Chiesa. Una Golf, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada terminando la propria corsa nella roggia adiacente alla carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano due giovani. Ad avere la peggio è stato un passeggero di 27 anni, rimasto gravemente ferito.
Dopo le prime operazioni di soccorso, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in codice rosso. L’amico, che si trovava con lui, è rimasto ferito in modo meno grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cremona in codice giallo.
La dinamica
Sul posto sono intervenuti i soccorritori – anche i Vigili del fuoco – per prestare le prime cure ai due giovani e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, i due giovani avrebbero perso il controllo della Golf, finendo fuori dalla carreggiata e nella roggia. Restano da chiarire le cause e le eventuali circostanze che hanno portato l’auto a uscire di strada.