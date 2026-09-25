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Si ribaltano con l’auto ad Alfianello: gravissimo uno dei due ragazzi

Il 27enne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, meno preoccupanti le condizioni dell’amico che viaggiava con lui sulla Golf
Alessandra Portesani
L'auto finita fuori strada
L'auto finita fuori strada

Auto fuori strada finisce nella roggia: gravissimo un 27enne, trasportato in elisoccorso a Bergamo. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 18 di oggi, venerdì 25 settembre, in via Chiesa. Una Golf, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada terminando la propria corsa nella roggia adiacente alla carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano due giovani. Ad avere la peggio è stato un passeggero di 27 anni, rimasto gravemente ferito.

Dopo le prime operazioni di soccorso, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in codice rosso. L’amico, che si trovava con lui, è rimasto ferito in modo meno grave ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cremona in codice giallo.

La dinamica

Sul posto sono intervenuti i soccorritori – anche i Vigili del fuoco –  per prestare le prime cure ai due giovani e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, i due giovani avrebbero perso il controllo della Golf, finendo fuori dalla carreggiata e nella roggia. Restano da chiarire le cause e le eventuali circostanze che hanno portato l’auto a uscire di strada.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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