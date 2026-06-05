Schianto frontale sulla Sebina: morte due sorelle sciatrici di Livigno

Ancora una volta la strada della Valcamonica e del Sebino . Ancora una volta uno schianto frontale e ancora una volta, purtroppo, una famiglia distrutta in un istante da un incidente che non ha lasciato scampo a chi ne è rimasto coinvolto. Domenica era toccato a madre e figlio a Breno. Ieri, a Iseo, il destino ha spezzato la vita di due sorelle giovanissime , conosciute per i successi che hanno riportato negli sport invernali. La maggiore di 23 anni, la minore di neppure 15, li avrebbe compiuti nel corso di quest’anno.

Ennesimo tragico schianto sulle strade della nostra provincia. Due sorelle valtellinesi, Camilla e Dana Galli , di 23 e 14 anni, sono morte nello scontro frontale tra la loro Volkswagen Polo e la Kia di una squadra di ciclismo. Quello che si è verificato appena fuori dalla galleria Montecognolo è stato un impatto devastante , che ha trasformato la piccola vettura in una trappola di lamiere che ha spezzato in un amen la vita delle due ragazze. Per loro l’intervento del team medico dell’elisoccorso di Brescia è stato inutile. I soccorritori hanno trasferito in volo al Civile l’altro ferito, il conducente della vettura , che ha riportato diversi ferite e traumi multipli ma, dalle prime valutazioni, non verserebbe in immediato pericolo di vita.

Spetta ora alla Polizia Stradale di Iseo, intervenuta sul posto con il supporto dei Carabinieri del Radiomobile di Chiari, ricostruire nel dettaglio quello che è accaduto. Per farlo ha raccolto le testimonianze degli altri conducenti che hanno assistito allo scontro.

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La ricostruzione

Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 19 nel tratto di ex statale 510 Sebina Orientale tra Iseo e Sulzano. La vettura delle ragazze viaggiava verso nord, probabilmente in direzione dell’alta Valcamonica e poi della Valtellina, mentre la station wagon della squadra di ciclismo viaggiava verso Brescia.

Fotogallery 5 foto L'incidente mortale sulla sp510 a Iseo

Da una prima, sommaria, ricostruzione basata sui racconti di chi guidava i mezzi che seguivano l’utilitaria, sembra che la Polo, uscendo dalla galleria, abbia allargato troppo la traiettoria della curva a destra e abbia quindi investito la vettura che procedeva nel senso opposto. Nel violentissimo impatto le due vetture si sono girate e quella delle ragazze è finita contro il guard rail sotto il versante della montagna.

La Polizia Stradale, su disposizione del magistrato di turno, ha posto sotto sequestro i due mezzi e disposto accertamenti medicolegali urgenti per il conducente portato in ospedale. Solo nelle prossime ore, una volta completati gli accertamenti, si potrà avere la certezza di come siano effettivamente andate le cose. Resta il dolore sordo per due giovani vite spezzate sull’asfalto.