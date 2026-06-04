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Iseo, scontro frontale fuori da una galleria: morte due ragazze

L'incidente tra due automobili è avvenuto sulla strada provinciale 510: ancora da ricostruire la dinamica
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'incidente mortale sulla sp510 a Iseo
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L'incidente mortale sulla sp510 a Iseo

Un altro incidente sulle strade bresciane, l’ennesimo mortale sulla Sp510. Questa volta è successo a Iseo, fuori da una delle gallerie della provinciale.

Poco prima delle 19, per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Stradale e dei Carabinieri, due auto – una Kia che scendeva verso Brescia e una Toyota che saliva verso la Valcamonica – si sono scontrate frontalmente. Le due persone che erano bordo della Toyota, una donna di 23 anni e una ragazza di circa 15 anni, sono morte sul colpo. I loro corpi sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Grave, ma non in pericolo di vita, il 64enne che era al volante dell’altra automobile.

Sul posto, oltre ai mezzi del soccorso, sono sul posto i Vigili del fuoco e gli agenti della Stradale per i rilievi.

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incidente mortalesp510Iseo
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