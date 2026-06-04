Iseo, scontro frontale fuori da una galleria: morte due ragazze

Poco prima delle 19, per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Stradale e dei Carabinieri, due auto – una Kia che scendeva verso Brescia e una Toyota che saliva verso la Valcamonica – si sono scontrate frontalmente. Le due persone che erano bordo della Toyota, una donna di 23 anni e una ragazza di circa 15 anni, sono morte sul colpo. I loro corpi sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Grave, ma non in pericolo di vita, il 64enne che era al volante dell’altra automobile.