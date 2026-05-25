In auto col nipote si schianta in Corda Molle: addio a Maria Rosa Fiora

Quando ha visto la nonna riversa sul volante ha provato in tutti i modi a intervenire, ma non c’è stato nulla da fare. Mantenere il controllo dell’auto è stato impossibile e la corsa del veicolo, dopo essersi ribaltato, è terminata contro un ostacolo a bordo della strada.

Maria Rosa Fiora , 75 anni di Flero, e il nipote di 28 sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale dai soccorritori: lui al Civile, lei alla Poliambulanza. Ma per la donna non c’è stato nulla da fare : è deceduta poche ore dopo il terribile schianto avvenuto in Corda Molle, a pochi chilometri da casa. Le ferite, ma probabilmente già il malore accusato alla guida, non le hanno lasciato scampo.

L’incidente

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, nel tratto del raccordo autostradale tra Lograto/Torbole Casaglia e Azzano Mella, in direzione di Montichiari. Stando alle prime ricostruzioni, la nonna e il nipote stavano tornando verso casa dopo un pranzo in famiglia. Secondo gli agenti della Polizia stradale di Montichiari, intervenuti sul posto insieme al personale del 118, all’origine dello schianto ci sarebbe stato proprio il malore improvviso della donna alla guida dell’auto.

Lo schianto è stato violento, ma in un primo momento le condizioni di nonna e nipote non sembravano essere così gravi. Sul posto, oltre all’automedica, sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato in ospedale i due feriti.

Il ragazzo, comprensibilmente sconvolto per quanto accaduto, non sarebbe in pericolo di vita. Anzi è stato proprio lui a fornire qualche elemento utile agli agenti sulla dinamica del sinistro. Fiora, invece, è deceduta dopo le 18 alla Poliambulanza, dove era stata trasportata in codice rosso.

Impegno nel sociale

La morte della donna non ha lasciato nel dolore soltanto la sua amata famiglia, in modo particolare il nipote testimone di un’autentica tragedia, ma un’intera comunità. Sì, perché la donna era una delle colonne portanti di una delle associazioni più apprezzate sul territorio, ossia il Centro operativo soccorso pubblico di Flero.

«La notizia della morte di Maria Rosa ci ha lasciato senza parole – commenta con la voce rotta dalla commozione la presidente del Cosp, Alice Lazzari –. Ora non ricordo gli anni esatti, ma sicuramente faceva parte della nostra famiglia da più di 35 anni. Si è sempre occupata del sociale e dei trasporti secondari. A nome dell’associazione facciamo le condoglianze alla famiglia in questo momento di lutto». E in tanti sicuramente si stringeranno alla figlia, al nipote, nel giorno dell’ultimo saluto. Data che al momento non è stata ancora fissata.