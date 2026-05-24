Incidente in Corda Molle, morta l’anziana alla guida dell’auto

Non c’è stato nulla da fare per Maria Rosa Fiora, la donna alla guida dell’auto che oggi pomeriggio si è schiantata in Corda Molle attorno alle 15.30. La 75enne, in auto con il nipote che è stato trasportato al Civile ma non è in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo andando poi a sbattere contro un ostacolo in Corda Molle. Inizialmente, la situazione non sembrava così grave, ma le condizioni della donna sono peggiorate in ospedale: è morta alla Poliambulanza poche ore dopo l’incidente.