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Incidente in Corda Molle, morta l’anziana alla guida dell’auto

La donna, Maria Rosa Fiora, 75 anni di Flero, era in compagnia del nipote: è deceduta alla Poliambulanza dopo il trasporto in codice rosso
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La donna è deceduta in Poliambulanza - Foto © www.giornaledibrescia.it
La donna è deceduta in Poliambulanza - Foto © www.giornaledibrescia.it

Non c’è stato nulla da fare per Maria Rosa Fiora, la donna alla guida dell’auto che oggi pomeriggio si è schiantata in Corda Molle attorno alle 15.30. La 75enne, in auto con il nipote che è stato trasportato al Civile ma non è in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo andando poi a sbattere contro un ostacolo in Corda Molle. Inizialmente, la situazione non sembrava così grave, ma le condizioni della donna sono peggiorate in ospedale: è morta alla Poliambulanza poche ore dopo l’incidente.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Montichiari per i rilievi. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Corda molleIncidente mortaleTorbole CasagliaAzzano Mella
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