Incidente aereo in Perù, sindaco Monza: «Comunità stretta nel dolore»

Paolo Gianturco era partner di Deloitte, la moglie imprenditrice nel mondo della selezione del personale, e i figli di 18 e 24 anni Pietro e Matteo

02 agosto 2026 1 ' di lettura

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