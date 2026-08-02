Incidente aereo in Perù, due famiglie distrutte: chi sono i sette morti

Ci sono tre ragazzi di 24 e 18 anni nelle due famiglie di amici, i Gianturco e gli Angelucci, rimaste uccise nello schianto del velivolo a Nazca. L’ipotesi che all'origine delle tragedia ci fossero avverse condizioni meteorologiche

02 agosto 2026 2 ' di lettura

I soccorsi nella zona di Nazca Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente aereoPerù Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...