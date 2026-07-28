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Incidente in A4 vicino all’uscita di Palazzolo: traffico ripreso

È successo nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada: la dinamica ancora da ricostruire, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'incidente in A4
L'incidente in A4

Traffico tornato alla normalità dopo che un incidente sull’A4 tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano aveva creato lunghe code, dall’uscita di Palazzolo fino alle Porte Franche, tra Erbusco e Rovato. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Seriate, competenti di quel tratto di autostrada. Infatti, stando alle prime informazioni l’autostrada non sarebbe completamente bloccata, ma si viaggia solo sulla terza corsia.

Sulla gravità dell’incidente ancora non si conoscono i dettagli, ma sul posto, oltre le ambulanze, stanno lavorando i Vigili del fuoco di Palazzolo. Nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti due anziani, marito e moglie, che a quanto pare sono usciti di strada da soli, andando a sbattere contro il guardrail. 

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