In viaggio alla scoperta dell’identità delle bollicine Franciacorta

Durante il Festival Franciacorta in Cantina, la sede del Consorzio ospiterà un percorso espositivo dedicato alla zonazione. L’allestimento propone una lettura accessibile della Franciacorta per raccontare come le caratteristiche dei luoghi e il lavoro dell’uomo contribuiscano a definire l’identità dei vini. La sezione dedicata alla zonazione resterà nella sala anche oltre i giorni del Festival, diventando uno strumento di conoscenza a disposizione dei visitatori del Consorzio. Il 19 e 20 settembre il programma educational si svilupperà inoltre attraverso masterclass, incontri e momenti di confronto distribuiti tra la sede del Consorzio e l’Auditorium Symposium.
Sabato 19 settembre, alle 10, l’Auditorium Symposium ospiterà l’incontro «Il paesaggio è un progetto culturale» con Andrea Bariselli, dedicato al paesaggio come risultato di scelte, cura e responsabilità condivisa. Le masterclass prenderanno il via alle 11 con Sara Missaglia, che nella sede del Consorzio condurrà «Satèn. Questione di stile. Il calice più gentile della Franciacorta», e con Luca Boccoli, protagonista all’Auditorium Symposium di «Tutti i sensi tranne uno».
Alle 16 Nicola Bonera proporrà «Tipologie a confronto» nella sede del Consorzio, mentre Bevilacqua guiderà «Franciacorta & Formaggi» all’Auditorium Symposium. La giornata si concluderà alle 18 con un Think Tank riservato agli under 35, condotto da Marco Muggiano e Chiara Giovoni. L’incontro nasce come spazio di ascolto per raccogliere percezioni, aspettative e nuovi linguaggi sul vino e sulla Franciacorta.
Domenica 20 settembre, alle 10, l’Auditorium Symposium ospiterà «La viticoltura come progetto di territorio», incontro con Pierluigi Donna dedicato al rapporto tra viticoltura e territorio, dalle pratiche in vigneto alla ricerca e all’innovazione, fino alla gestione delle trasformazioni in corso. Il programma proseguirà alle 11 con una masterclass dedicata al Franciacorta condotta da Bevilacqua nella sede del Consorzio e con «Tipologie a confronto» di Nicola Bonera all’Auditorium Symposium. Alle 16 chiuderanno il calendario «Tutti i sensi tranne uno» con Luca Boccoli nella sede del Consorzio e «Satèn. Questione di stile. Il calice più gentile della Franciacorta» con Sara Missaglia all’Auditorium Symposium.