Franciacorta in Cantina: dal 18 al 20 settembre un festival da gustare

Dal 18 al 20 settembre torna Festival Franciacorta in Cantina, l’appuntamento dedicato alla scoperta della Franciacorta. L’edizione 2026 ha l’obiettivo di riportare il vino al centro dell’esperienza, rafforzando la vocazione educational della manifestazione, sempre più occasione di incontro e condivisione tra aziende, appassionati e territorio, in cui la conoscenza del metodo Franciacorta, della storia produttiva e dell’identità della denominazione diventa il filo conduttore di tutto il programma. Quest’anno l’appuntamento arricchisce infatti la propria dimensione culturale e formativa, ampliando le occasioni di approfondimento e confronto rivolte al pubblico attraverso un ricco calendario di degustazioni, visite ed esperienze in alcuni dei luoghi più rappresentativi di questo angolo di Lombardia.
Un programma pensato per favorire il dialogo diretto con i produttori e offrire una lettura più consapevole delle peculiarità che rendono la Franciacorta un’eccellenza del panorama enologico italiano. Festival Franciacorta in Cantina coinvolge l’intero territorio anche attraverso la Strada del Franciacorta, che da oltre vent’anni ne promuove le potenzialità turistiche, culturali ed enogastronomiche.
Accanto alle iniziative organizzate dalle cantine, l’evento valorizza infatti il contributo di ristoranti, strutture ricettive e operatori dell’accoglienza, che parteciperanno con proposte dedicate e occasioni di scoperta volte a raccontare patrimonio, tradizioni ed eccellenze locali. Il sito ufficiale festivalfranciacorta.wine raccoglie il calendario completo degli eventi, le modalità di partecipazione e tutti gli aggiornamenti relativi al Festival. Tra le novità, anche l’introduzione di un sistema di identificazione dedicato: gli appuntamenti a carattere educational saranno contraddistinti da una specifica codifica grafica, facilitando la consultazione del programma e l’individuazione delle esperienze a maggiore contenuto formativo.