Stamattina «In piazza con noi» porta le telecamere di Teletutto a Vobarno. La trasmissione itinerante, in onda alle 11 sul canale 16 del digitale terrestre (con replica alle 20.30), racconta la comunità valsabbina attraverso le sue tradizioni, le associazioni, la cultura e lo sport.
La puntata, condotta da Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico con Giorgio Zanetti, si apre con la musica della banda. Tra i protagonisti ci sono il sindaco Paolo Pavoni e la vicesindaca Maurizia Fossati, insieme ai rappresentanti delle realtà sociali e culturali del paese. Non mancano un approfondimento sul nuovo plesso scolastico, uno sulla chiesa di San Zenone e uno dedicato alla Rsa.
In vista del Natale, spazio al Canto della Stella, con un servizio e un’esibizione dal vivo. Le telecamere incontrano anche gli Alpini, la cooperativa Recupero Ai Ruc e le comunità senegalese e nordafricana. A chiudere il racconto è lo sport, dalla pallavolo femminile, impegnata in serie B1, al calcio e al basket. La trasmissione, giunta alla puntata numero 375, termina poco prima delle 12.25, in tempo per il Tg.