Tra dame, cavalieri e pony: «TravagliatoCavalli» a In Piazza con Noi
La 44esima edizione della fiera equestre è stata protagonista della trasmissione di Teletutto che ne ha raccontato gare, spettacoli, partecipazione e contributo delle realtà associative del territorio
Marco Papetti
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«In Piazza con Noi» da «TravagliatoCavalli» (puntata 352)
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