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«In piazza con noi» fa tappa a Polaveno: la diretta

Appuntamento dalle 11 con interviste, servizi e musica. Uno dei momenti clou sarà l’inaugurazione dell’asilo nido comunale
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Le telecamere di Teletutto tornano in Valtrompia: Polaveno è la protagonista dell’appuntamento odierno di «In piazza con noi», in onda a partire dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre (e disponibile in streaming in questo contenuto). Con la conduzione di Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, la puntata offrirà uno spaccato sul paese attraverso le voci dei suoi abitanti, alternando interviste, servizi e musica.

Uno dei momenti clou sarà l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, con il taglio del nastro preceduto dall’inno nazionale e seguito dagli interventi del sindaco Aristide Peli e dell’assessora regionale all’Istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi.

Un filmato accompagnerà il pubblico alla scoperta, per ora solo virtuale, della struttura, mentre i rappresentanti della cooperativa incaricata della gestione illustreranno il nuovo servizio per le famiglie.

La trasmissione terminerà intorno alle 12.25 e sarà riproposta in replica alle 20.30.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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In piazza con noiasilo nidoPolaveno
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