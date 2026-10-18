«In piazza con noi» fa tappa a Polaveno: la diretta

Le telecamere di Teletutto tornano in Valtrompia: Polaveno è la protagonista dell’appuntamento odierno di «In piazza con noi», in onda a partire dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre (e disponibile in streaming in questo contenuto). Con la conduzione di Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, la puntata offrirà uno spaccato sul paese attraverso le voci dei suoi abitanti, alternando interviste, servizi e musica.
Uno dei momenti clou sarà l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, con il taglio del nastro preceduto dall’inno nazionale e seguito dagli interventi del sindaco Aristide Peli e dell’assessora regionale all’Istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi.
Un filmato accompagnerà il pubblico alla scoperta, per ora solo virtuale, della struttura, mentre i rappresentanti della cooperativa incaricata della gestione illustreranno il nuovo servizio per le famiglie.
La trasmissione terminerà intorno alle 12.25 e sarà riproposta in replica alle 20.30.