«In piazza con noi»: su Teletutto il nuovo asilo nido di Polaveno

Conto alla rovescia per la diretta di questa domenica di «In piazza con noi» da Polaveno, una mattinata dedicata alle associazioni, alle tradizioni e ai progetti che animano una comunità piccola ma molto operosa. Le telecamere di Teletutto racconteranno il paese attraverso le voci dei suoi abitanti, alternando interviste, servizi filmati e momenti musicali. La diretta prenderà il via alle 11 con Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti a condurre la trasmissione.
La trasmissione
Uno dei momenti clou sarà l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, con il taglio del nastro preceduto dall'inno nazionale e seguito dagli interventi del sindaco Aristide Peli e dell’assessora regionale all’Istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi.
Durante la cerimonia verrà scoperta anche la targa con il nome scelto per la struttura: un’intitolazione che resterà una sorpresa fino a domenica. Un filmato accompagnerà il pubblico alla scoperta, per ora solo virtuale, dell’asilo, mentre i rappresentanti della cooperativa incaricata della gestione illustreranno il nuovo servizio per le famiglie.
Altri temi
La puntata offrirà inoltre uno spaccato della vita di Polaveno, con un approfondimento affidato al sindaco Peli sul paese e sulle sue prospettive. Ad aprire e chiudere la trasmissione saranno le voci del coro «Proom a cantà», che proporrà due esibizioni dal vivo. Giorgio Zanetti incontrerà inoltre alcuni rappresentanti del gruppo per raccontarne le attività e il legame con il territorio.
Spazio poi alle contrade del Palio, al Comitato genitori e agli Alpini, con le castagne a richiamare i sapori e le consuetudini dell'autunno. Il mondo associativo avrà così modo di presentarsi attraverso le iniziative che coinvolgono i residenti e mantengono vive le occasioni di incontro. Non mancheranno le istituzioni sovracomunali: interverrà un esponente della Comunità Montana, mentre un servizio sarà dedicato al nuovo progetto di un'area di ritrovo per gli anziani, pensata come luogo di socialità.
Nel corso della diretta troveranno posto anche il parroco don Ennio Galelli e il Gruppo sport Polaveno, che interverranno insieme al vicesindaco Nicola Arici. Tra interviste, filmati e musica la puntata numero 370 di «In piazza con noi» offrirà così un ritratto del paese attraverso chi contribuisce ogni giorno alla sua vita sociale. La trasmissione terminerà intorno alle 12.25 e sarà riproposta in replica alle 20.30.