Franciacorta in bianco cresce ancora: «Novità ed eccellenze ci premiano»

La puntata di «In Piazza con Noi» su Teletutto ha raccontato la rassegna di Castegnato tra formaggi di qualità, prodotti del territorio, chef, studenti e collaborazioni che valorizzano le eccellenze bresciane e lombarde

Gabriele Minelli 12 ottobre 2026 3 ' di lettura