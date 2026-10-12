Franciacorta in bianco cresce ancora: «Novità ed eccellenze ci premiano»

La puntata di «In Piazza con Noi» in domenica 11 ottobre ha raccontato cultura, tradizione e ruralità, quella che a Castegnato ha visto nascere e crescere «Franciacorta in bianco», kermesse lattiero-casearia che ha reso il borgo franciacortino «capitale» del formaggio.
Aperto dallo storico Corpo bandistico di Castegnato e da una entrata ad effetto a bordo di un’automobile d’epoca, il programma di Teletutto condotto da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti ha messo in primo piano l’essenza della rassegna franciacortina legata al formaggio, giunta all’edizione numero 28. Una puntata speciale parte del ciclo promosso da Fondazione Provincia di Brescia Eventi, braccio operativo della Provincia nato per mettere in evidenza le eccellenze del territorio.
«Questa edizione è stata caratterizzata da un’affluenza, oltre ogni aspettativa – ha esordito il sindaco Patrizia Turelli –. Cerchiamo ogni anno di portare avanti un concept che riesca a mettere in risalto il vero formaggio di qualità inserendo anche qualche novità, come la presenza della madrina Sofia Bruscoli o quella di Andrea Giuliacci, che ha parlato di cambiamenti climatici, aspetto che riguarda sempre di più l’agricoltura ma non solo».
La rassegna
Grandi classici e formaggi di nicchia sono il cuore della rassegna, che valorizza i prodotti bresciani e lombardi ma fa compiere ai visitatori anche un vero e proprio giro d’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, grazie alle casette in Piazza Dante. «Questa rassegna cresce grazie ad un grande lavoro di squadra – spiega Flavio Bonardi, presidente di Castegnato Servizi, partecipata comunale che gestisce, tra le altre cose, la farmacia municipale e organizza la kermesse assieme al Comune –. Le iniziative che stiamo portando avanti credo stiano riuscendo a valorizzare davvero il territorio in modo efficace tramite i formaggi».
Valorizzazione che è iniziata mercoledì 7 ottobre con «Aspettando Franciacorta in bianco», la cena a sei mani organizzata al Ristorante Carlo Magno con i grandi chef Philippe Léveillé, Beppe Maffioli e Andrea Mainardi e che è proseguita anche nei tre giorni di rassegna grazie a partner storici come l’Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi.
Tante le partnership di successo, a partire da «Brescia nel piatto»: «Eravamo presenti già lo scorso anno per degli showcooking volti ad arricchire il palinsesto – ha aggiunto Francesco Spacagna –, stessa finalità che abbiamo perseguito con l’introduzione del concorso «miglior carrello dei formaggi», vinto lo scorso anno da Philippe Léveillé».
La trasmissione
«In Piazza con Noi» ha centrato l’obiettivo, portando in onda, insieme alla Provincia, paesi ricchi di storia, cultura e bellezze. Lo rimarca il consigliere Daniele Mannatrizio: «Castegnato e Franciacorta in bianco sono tra le eccellenze della nostra provincia. La manifestazione lattiero-casearia che è ormai il vero grande evento del mese di ottobre, grazie ad una organizzazione che mette in primo piano le grandi eccellenze bresciane, lombarde e non solo».
Tante le leccornie preparate poi dai ragazzi dell’Istituto alberghiero Cfp Canossa con il formaggio a fare da fil rouge: «Abbiamo quattro percorsi scolastici e questo appuntamento è speciale per noi – spiega Claudio Maggio, uno dei docenti –. La collaborazione con Franciacorta in bianco è infatti motivo d’orgoglio, qui in sinergia abbiamo creato dei piatti che sono piaciuti moltissimo ai visitatori».
Prova sul campo superata dai ragazzi, che hanno presentato, assieme allo chef Lorenzo Econimo e al docente Alfonso Vitelli, un raviolo a treccia ripieno di robiola bresciana, a chiudere una bella puntata ricca di gusto e cultura.