In Piazza con Noi, a Manerba l’ultima puntata della stagione

Cala il sipario sulla stagione, ma con vista su Manerba. Prima di concedersi la pausa estiva, «In Piazza con Noi» sceglie una delle piazze più suggestive del basso Garda. Domani le telecamere di Teletutto approderanno in piazza Aldo Moro per l’ultimo appuntamento della stagione. Poi sarà tempo di vacanze. Prima, però, c’è ancora un paese da raccontare.
A cielo aperto
Per un paio d’ore il cuore del centro storico diventerà lo studio a cielo aperto della trasmissione, che come ogni domenica metterà al centro le storie del territorio. La formula è quella conosciuta dagli affezionati del programma: molto spazio alle persone, ai progetti e a quel patrimonio di esperienze che spesso si scopre soltanto quando ci si prende il tempo di ascoltarle. È il segreto della trasmissione: ogni paese fa da sfondo, ma i protagonisti restano sempre le persone che lo rendono vivo.
La diretta, in onda dalle 11 con replica alle 20.30, sarà affidata a Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, chiamati a tessere il filo di una mattinata che alternerà interviste, servizi e momenti di intrattenimento. Una puntata che proverà a raccontare Manerba senza fermarsi alla cartolina, andando piuttosto a cercare ciò che rende vivo il paese anche lontano dai mesi più affollati.
Le presenze
A fare gli onori di casa sarà il sindaco Flaviano Mattiotti, che offrirà una fotografia del presente e dei progetti dell’Amministrazione. Accanto a lui interverrà anche il vicesindaco Luca Beltrami, chiamato a presentare il calendario degli appuntamenti musicali che accompagneranno l’estate manerbese e che, come ogni anno, promette di riempire piazze e serate. Sarà l’occasione per dare uno sguardo a una stagione che si annuncia ricca di appuntamenti e iniziative pensate sia per chi vive il paese tutto l’anno sia per chi lo sceglie come meta delle vacanze.
Ci sarà spazio per le eccellenze del territorio, per la cucina e i prodotti che raccontano il Garda, ma anche per il patrimonio storico e culturale del paese, con uno sguardo rivolto al Museo archeologico e ai luoghi che custodiscono la memoria di Manerba.
Il lago farà inevitabilmente capolino, ma senza rubare la scena ai suoi protagonisti: le persone che ogni giorno lo vivono e lo rendono parte della quotidianità.
Rete associativa
Non mancherà il mondo dell’associazionismo, una delle cifre più autentiche della comunità. Volontari, sportivi e realtà locali porteranno in piazza esperienze diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: quello di un paese che continua a costruire occasioni di incontro ben oltre la stagione turistica. Perché, passata la folla dei weekend, restano le persone. Ed è proprio da loro che «In Piazza con Noi» ama partire.
Ad accompagnare la mattinata ci sarà la banda musicale. Successivamente, archiviata la diretta di Manerba, anche «In Piazza con Noi» riporrà microfoni e telecamere sotto l’ombrellone, dando appuntamento al pubblico dopo l’estate.