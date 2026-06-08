Feste, sagre e rassegne: gli appuntamenti dell’estate sul Garda

Ci sono i mercatini sul lungolago e le sagre di frazione che resistono da decenni. Le feste in piazza costruite dai volontari e quelle che trasformano per una sera un piccolo borgo in un luogo pieno di musica, tavoli all’aperto e persone arrivate ai paesi vicini o angoli lontani del mondo.
Sul Garda, l’estate continua a vivere soprattutto così: tra appuntamenti popolari, serate all’aperto e manifestazioni che nei mesi più caldi riportano gente nei centri storici e nelle frazioni.
Gli appuntamenti
A Moniga, dal 1 luglio, tornano per tutta l’estate i mercatini serali: ogni mercoledì al porto e ogni giovedì in piazza San Martino, sempre dalle 19 alle 23, tra artigianato, piccoli prodotti e passeggiate serali sul lago.
Anche Sirmione continuerà a puntare sui mercatini dedicati all’hobbistica, all’artigianato e all’oggettistica, in programma ogni venerdì fino al 4 settembre. Tra gli appuntamenti previsti anche «Associazioni in festa», il 20 e 21 giugno sul lungolago di Lugana, tra incontri, racconti e attività sociali.
A Gardone Riviera, invece, sabato 13 giugno la frazione Morgnaga ospiterà «Cortili aperti»: musica dal vivo, banchetti artigianali, aziende a chilometro zero e corti private aperte al pubblico per una sera. Il calendario estivo passerà poi anche dalle feste più tradizionali. A Navazzo di Gargnano dal 19 al 21 giugno tornerà la Festa del Trattore, storica sagra di frazione tra gastronomia, balli e trattori d’epoca, con il palo della cuccagna domenica pomeriggio.
Sempre nel territorio di Gargnano, sabato 27 giugno la frazione Sasso ospiterà la Festa della Polenta con cucina tipica, musica e la commedia dialettale «La tombola de la Braschina». A Pieve di Tremosine, infine, domenica 28 giugno si celebrerà San Giovanni Battista con la banda musicale, la messa e l’aperitivo sul sagrato.
E poi c’è Polpenazze, dove dal 24 al 26 luglio tornerà la Festa dello Spritz, uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate nel borgo.
Tra mercatini, feste patronali, sagre e appuntamenti organizzati dalle associazioni locali, il Garda continua così a costruire la propria estate.