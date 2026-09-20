«In piazza con noi», da Mairano il racconto della Sagra del contadino

«In piazza con noi» fa tappa alla Sagra del contadino di Mairano, per l’ultimo giorno dello storico appuntamento nel segno della tradizione, della cultura agricola e del legame con il territorio, arrivato alla ventesima edizione. Dalle 11 alle 12.30 la trasmissione di Teletutto racconterà la sagra attraverso le voci dei protagonisti e – attraverso di loro – l’intera comunità di Mairano.
Per tre giorni, in occasione della fiera, il centro del paese si anima di iniziative, esposizioni, spettacoli e dimostrazioni dedicate al mondo agricolo di ieri e di oggi, con uno sguardo rivolto anche alla tecnologia e all’innovazione. Per le vie di Mairano ci sono trattori e macchine agricole d’epoca, dimostrazioni di antiche lavorazioni, bancarelle del mercato, ma anche mostre fotografiche e artistiche dedicate alla memoria del paese, musica e intrattenimento vario.