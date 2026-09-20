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«In piazza con noi», da Mairano il racconto della Sagra del contadino

Dalle 11 alle 12.30 la diretta dalla manifestazione, ventennale appuntamento nel segno della tradizione, della cultura agricola e del legame con il territorio
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«In piazza con noi» fa tappa alla Sagra del contadino di Mairano, per l’ultimo giorno dello storico appuntamento nel segno della tradizione, della cultura agricola e del legame con il territorio, arrivato alla ventesima edizione. Dalle 11 alle 12.30 la trasmissione di Teletutto racconterà la sagra attraverso le voci dei protagonisti e – attraverso di loro – l’intera comunità di Mairano. 

Per tre giorni, in occasione della fiera, il centro del paese si anima di iniziative, esposizioni, spettacoli e dimostrazioni dedicate al mondo agricolo di ieri e di oggi, con uno sguardo rivolto anche alla tecnologia e all’innovazione. Per le vie di Mairano ci sono trattori e macchine agricole d’epoca, dimostrazioni di antiche lavorazioni, bancarelle del mercato, ma anche mostre fotografiche e artistiche dedicate alla memoria del paese, musica e intrattenimento vario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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In piazza con noiSagra del contadinoMairano
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