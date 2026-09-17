«In piazza con noi» a Mairano per la Sagra del contadino

Sarà un fine settimana nel segno della tradizione, della cultura contadina e del legame con il territorio quello che attende Mairano. Da domani a domenica torna infatti la Sagra del contadino, che quest’anno raggiungerà il traguardo della ventesima edizione. Tre giorni nei quali il centro del paese si animerà con iniziative, esposizioni, spettacoli e dimostrazioni dedicate al mondo agricolo di ieri e di oggi, con uno sguardo rivolto anche alla tecnologia e all’innovazione.
La storia del territorio
Basterà camminare per le vie di Mairano per incontrare un pezzo di storia del territorio. Ci saranno i trattori e le macchine agricole d’epoca, insieme alle dimostrazioni di alcune delle lavorazioni che per generazioni hanno accompagnato la vita nelle campagne. Si potrà assistere alla battitura del frumento e alla sgranatura del mais, fino alla macinazione della farina, mentre gli spazi dedicati agli antichi mestieri riporteranno alla luce gesti e competenze di un tempo.
Non mancheranno poi le mostre fotografiche e artistiche dedicate alla memoria del paese oltre al mercato contadino, gli appuntamenti enogastronomici e i punti ristoro, insieme alla musica, agli spettacoli, alla sfilata dei trattori d’epoca e alle iniziative pensate per i più piccoli.
Su Teletutto
A raccontare la 20ª edizione ci sarà anche «In Piazza con Noi», che domenica farà tappa nel comune bassaiolo con una diretta dal cuore della manifestazione. La mattinata sarà l’occasione per entrare nel vivo della sagra e, attraverso le voci dei suoi protagonisti, raccontare una comunità che continua a custodire il proprio patrimonio di tradizioni guardando allo stesso tempo al futuro.
Innovazione
Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al rapporto tra memoria e innovazione, con il progetto di digitalizzazione del Museo della civiltà contadina dell’Accademia Santa Giulia. Un modo per conservare e valorizzare un patrimonio che appartiene alla storia agricola del territorio, utilizzando però gli strumenti del presente. Il filo conduttore però, come sempre, resterà quello della comunità.
Quella che si ritroverà in piazza, quella che porterà avanti i mestieri e le tradizioni e quella rappresentata dalle associazioni che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. La ventesima Sagra del Contadino si prepara così a riportare a Mairano il mondo agricolo nelle sue diverse forme, tra memoria, tradizione, sapori e nuove prospettive. Tre giornate nelle quali il paese tornerà a raccontare le proprie radici, dimostrando come una storia profondamente legata alla terra possa continuare a trovare spazio nel presente e a guardare al futuro.