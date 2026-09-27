«In piazza con noi» fa tappa a Padenghe

Padenghe si racconta in diretta su Teletutto: «In Piazza con Noi» fa oggi tappa nel centro gardesano per una nuova puntata dedicata ai territori e alle comunità bresciane.
Dalle 11 alle 12.20 Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti accompagnano i telespettatori alla scoperta del paese attraverso le persone che lo vivono ogni giorno: amministratori, volontari, associazioni, sportivi, musicisti e studenti.
Al centro della puntata c'è soprattutto la comunità di Padenghe, raccontata nelle sue diverse anime. Spazio al volontariato, con la Protezione civile e gli Alpini, allo sport, alle associazioni e alla musica, con la banda e la scuola a indirizzo musicale.
Ma il viaggio di «In Piazza con Noi» attraversa anche la storia e il patrimonio del paese, a partire dal castello, e il rapporto con il Garda: il lago come attrazione turistica, ma anche come elemento attorno al quale ruotano la vita quotidiana, l'accoglienza e lo sviluppo del territorio.
Non mancano i temi legati all'amministrazione, ai servizi e ai lavori pubblici. A fare da filo conduttore è però la vita di un paese che, per una mattina, porta in piazza davanti alle telecamere le persone che contribuiscono ogni giorno a tenerlo vivo.
La puntata sarà in replica alle 18 su Teletutto.