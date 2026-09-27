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«In piazza con noi» fa tappa a Padenghe

Dalle 11 il paese gardesano si racconta su Teletutto attraverso volontariato, sport, musica, turismo e vita della comunità
Del Medico, il sindaco Zuliani e Recalcati - © www.giornaledibrescia.it
Del Medico, il sindaco Zuliani e Recalcati - © www.giornaledibrescia.it

Padenghe si racconta in diretta su Teletutto: «In Piazza con Noi» fa oggi tappa nel centro gardesano per una nuova puntata dedicata ai territori e alle comunità bresciane.

Dalle 11 alle 12.20 Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti accompagnano i telespettatori alla scoperta del paese attraverso le persone che lo vivono ogni giorno: amministratori, volontari, associazioni, sportivi, musicisti e studenti.

Al centro della puntata c'è soprattutto la comunità di Padenghe, raccontata nelle sue diverse anime. Spazio al volontariato, con la Protezione civile e gli Alpini, allo sport, alle associazioni e alla musica, con la banda e la scuola a indirizzo musicale.

Ma il viaggio di «In Piazza con Noi» attraversa anche la storia e il patrimonio del paese, a partire dal castello, e il rapporto con il Garda: il lago come attrazione turistica, ma anche come elemento attorno al quale ruotano la vita quotidiana, l'accoglienza e lo sviluppo del territorio.

Non mancano i temi legati all'amministrazione, ai servizi e ai lavori pubblici. A fare da filo conduttore è però la vita di un paese che, per una mattina, porta in piazza davanti alle telecamere le persone che contribuiscono ogni giorno a tenerlo vivo.

La puntata sarà in replica alle 18 su Teletutto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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