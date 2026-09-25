«In piazza con noi» fra senso della comunità e turismo a Padenghe

Padenghe si prepara a una domenica mattina in piazza, davanti alle telecamere, per raccontarsi attraverso i volti e le voci della sua comunità. Dopodomani, domenica 27, “In piazza con noi”, la trasmissione festiva itinerante di Teletutto condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, farà tappa nel paese gardesano con una diretta in programma dalle 11 alle 12.20, poi in replica alle 18.
Sarà, nelle parole del sindaco Albino Zuliani, “una bella mattinata di festa”, aperta a tutti e costruita insieme a chi vive il paese, e l’occasione per portare sullo schermo la gente di Padenghe: amministratori, volontari, sportivi, musicisti, studenti, realtà associative e persone che ogni giorno contribuiscono a dare forma alla vita del paese. L’invito è rivolto anche ai cittadini che vorranno assistere dal vivo: la piazza non sarà soltanto lo sfondo della trasmissione, ma parte integrante del racconto, con la presenza e la partecipazione del pubblico.
I mille volti della comunità
Non una passerella, dunque, ma un racconto pensato per mostrare ciò che Padenghe è e ciò che prova a costruire: una comunità capace di valorizzare le proprie radici senza restare ferma, aperta al turismo ma legata anche alla dimensione quotidiana di chi la abita tutto l’anno.
Ci sarà la Padenghe della musica, affidata alla banda e alla scuola a indirizzo musicale, due presenze che accompagnano momenti pubblici, percorsi educativi e occasioni di incontro tra generazioni. Ci sarà quella della storia e del patrimonio, con il castello e il richiamo al Risorgimento: non semplici quinte scenografiche, ma tasselli di un’identità che il paese continua a valorizzare. E ci sarà il paese dell’accoglienza, che guarda al lago come risorsa, responsabilità e motore di relazioni.
La diretta accenderà i riflettori anche sulla Padenghe del volontariato, della Protezione civile e degli Alpini: realtà diverse, unite dalla disponibilità ad esserci quando serve e dalla capacità di trasformare la partecipazione in servizio concreto. Troverà spazio lo sport, con le società e le esperienze che coinvolgono adulti, ragazzi e famiglie, in un tessuto che fa dell’attività fisica anche un’occasione di socialità.
Non mancheranno i temi amministrativi, dai lavori pubblici ai servizi, per raccontare anche il lavoro quotidiano che sostiene la vita del paese e prepara i cambiamenti futuri. Il filo comune sarà però la comunità: quella che si ritrova in piazza, partecipa, collabora, tiene vivi luoghi e iniziative. “In piazza con noi” offrirà a Padenghe una vetrina televisiva, ma soprattutto un’occasione per riconoscersi. Perché un paese non si racconta solo con i monumenti o con le cartoline del lago: si racconta con le persone che lo abitano, lo curano e lo fanno muovere ogni giorno.