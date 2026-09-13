«In Piazza con Noi» fa tappa a Sulzano

Sulzano si racconta in diretta su Teletutto. Dalle 11 alle 12.30 «In Piazza con Noi» fa tappa nel borgo del lago d’Iseo per una puntata dedicata alle sue eccellenze, alle tradizioni e agli anniversari che segnano il 2026. La trasmissione, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, può essere seguita in streaming in questa pagina.
Al centro della puntata ci sono i 300 anni della chiesa di San Giorgio, il centenario dell’Asilo infantile Caduti di guerra e i 30 anni del Corpo musicale cittadino e della New Athletics. Spazio anche al decennale di «The Floating Piers», l’opera che nel 2016 unì Sulzano e Monte Isola.
Con la sindaca Paola Pezzotti intervengono associazioni, sportivi, artigiani, ristoratori, allevatori e pescatori: le diverse anime di una comunità sospesa tra lago e montagna, sempre più turistica ma ancora fortemente legata alla propria identità.