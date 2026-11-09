«In Piazza con Noi», a Caino la festa tra solidarietà e nuove opere

Settant’anni di autonomia si possono raccontare con le date, ma anche con i volti di chi accompagna i bambini a scuola, tiene aperta un’associazione o si prende cura dei boschi. Caino ha scelto di farlo nel cuore del paese nel corso della 372esima puntata di «In Piazza con Noi», andata in onda domenica 8 su Teletutto con la conduzione di Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti. Un compleanno che ha riunito la memoria del Comune e i progetti di una comunità di circa 2.200 abitanti a quindici chilometri dalla città.
Il compleanno
«Il ritorno all’autonomia da Nave, nel 1956, resta un passaggio sentito – ha spiegato il sindaco Cesare Sambrici – senza cancellare i legami con i vicini». Lo ha confermato il collega Matteo Franzoni, sindaco di Nave: scuola, sport, Avis e servizi condivisi tengono insieme i due centri oltre il campanilismo. A restituire profondità alla festa è stata la mostra «Pagine della nostra storia nel racconto del Giornale di Brescia», curata dall’ex vicedirettore Gabriele Colleoni attraverso articoli e fotografie d’archivio. Sette sezioni ripercorrono vicende istituzionali, personaggi, bellezze naturali, devozione e momenti difficili.
«La storia del giornale è la storia della comunità» ha ricordato la direttrice editoriale Nunzia Vallini, indicando nella condivisione di questo patrimonio un modo ulteriore per raccontare i paesi. L’esposizione permanente sarà inaugurata sabato 14 novembre in contempoanea con la ciclabile dedicata agli Alpini e l’intitolazione della sala consiliare a Giampietro Merigo, sindaco per 29 anni. Proprio il percorso lungo il Garza porta il racconto verso il futuro: frequentato da persone a passeggio e bambini in bicicletta, offre un’alternativa alla provinciale.
Mobilità dolce
La vicesindaca Elisa Tosetti ha indicato giugno 2028 per il collegamento con Nave, alla Mitria, da cui proseguire verso Brescia. Un lavoro sostenuto dalla Comunità montana e Sevat, il cui presidente Andrea Crescini ha annunciato per il 2027 anche la realizzazione della nuova sede della Protezione civile, destinataria di un contributo di circa 700mila euro.
Sono 24 i volontari operativi del gruppo guidato da Daniele Mazzoleni, specializzato nell’antincendio boschivo. Alla manutenzione dei quasi 700 ettari di boschi potrà contribuire il Consorzio forestale. Laura Facchetti di Coldiretti ha ricordato il valore delle piccole aziende agricole, mentre gli Amici del presepio hanno ripercorso 35 anni di casette, antichi mestieri e lavoro volontario.
Cura del territorio
La cura del paese passa anche dai gesti: Aprica ha riferito che la differenziata ha raggiunto l’84% dopo un anno di porta a porta. Alla primaria, raccontata dal consigliere Davide Ronchi, più di trenta volontari animano il Piedibus e il nuovo servizio pomeridiano accompagna i bambini fino alle 17.30.
Dietro queste esperienze c’è la rete richiamata da Enrico Pedrotti, presidente della Consulta delle associazioni. La stessa che sostiene la «Camminaluna», arrivata a 513 partecipanti fra santuari illuminati e piccole mostre, e la Polisportiva del presidente Carlo Maffioli, che con gli Alpini ha sperimentato un campo estivo a Irma.
Altri anniversari
Fra gli altri anniversari sono stati rammentati nel corso della puntata i 35 anni della filiale Bcc, ricordati dal presidente Ennio Zani, e i vent’anni di Civitas. La cooperativa Futura ne compie quaranta: a raccontarne il lavoro è stato anche Dmitri, mostrando gli oggetti del laboratorio di ceramica e ricordando che «la disabilità non è un ostacolo».