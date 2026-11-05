«In piazza con noi», Caino celebra 70 anni di autonomia e storia

Settant’anni dopo il ritorno all’autonomia Caino si racconta davanti alle telecamere di «In piazza con noi». Domenica prossima la trasmissione itinerante di Teletutto farà tappa nel paese della Valle del Garza, con una mattinata dedicata alla sua storia e alle persone che ne animano la vita quotidiana. L’appuntamento è dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre, con replica alle 20.30. A condurre saranno Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, affiancati da Giorgio Zanetti. Ad aprire e chiudere la puntata sarà la musica dal vivo della banda. Il filo del racconto passerà dal Municipio alle scuole, dalle associazioni alle attività agricole, con uno spazio per i settant’anni del Comune.
La ricorrenza ricorda il primo aprile 1956, quando Caino tornò autonomo dopo essere rimasto aggregato a Nave dal 1928 per effetto degli accorpamenti imposti dal regime fascista. Un risultato arrivato dopo anni di richieste e iniziative: già fin dal 1949 si sollecitava il ministero a restituire al paese la propria Amministrazione.
Insieme all’autonomia era stato proposto anche un nuovo nome, Millefonti, ipotesi poi abbandonata. Le elezioni portarono alla formazione del Consiglio comunale e alla scelta del primo sindaco, Abramo Bertacchini. A ripercorrere questa vicenda contribuirà un servizio con Gabriele Colleoni, che ricostruirà questa storia con documenti provenienti dall’archivio del Giornale di Brescia.
Confronto
Il presente del paese sarà invece al centro del confronto con il sindaco Cesare Sambrici, mentre interverrà anche il presidente della Comunità montana di Valle Trompia Massimo Ottelli. Il programma darà spazio alla scuola e alla pista ciclabile, alla quale sarà dedicato un servizio, e alle realtà che si occupano di ambiente e territorio, con interventi di Sevat, Aprica e Consorzio forestale. Fra gli ospiti sono previsti il presidente della Bcc Ennio Zani e la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti.
Altre ricorrenze
Il settantesimo dell’autonomia si affiancherà ad altre ricorrenze: i quarant’anni della cooperativa Futura, raccontati dalla presidente Camilla Bonazza, i trent’anni di Civitas e i trentacinque della Protezione civile cainese, rappresentata dal presidente Daniele Mazzoleni.
Sarà anche un’occasione per incontrare chi dedica tempo al paese attraverso il volontariato, lo sport e le tradizioni. In scaletta figurano gli Amici del presepio, gli Alpini e la Polisportiva, insieme alle associazioni e a un’azienda agricola locale. Voci diverse per accompagnare il pubblico alla scoperta di Caino, nell’anno in cui la comunità torna a interrogare la propria storia.