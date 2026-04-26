«In Piazza con Noi» agli Artigianelli per i 140 anni: la diretta

I 140 anni dalla fondazione dell’istituto Artigianelli e il secolo di vita dell’Associazione ex alunni, saranno il cuore della nuova puntata di «In Piazza con Noi», in diretta su Teletutto alle 11 (in replica alle 20.30), al canale 16 del digitale terrestre o in streaming questo contenuto.

Ospiti dei conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti saranno numerosi gli ospiti che interverranno e racconteranno le opere e i giorni della congregazione fondata da san Giovanni Battista Piamarta (che si festeggia oggi), a cominciare da padre Francesco Ferrari e da padre Danilo Scalvini.

La trasmissione rappresenta il coronamento di tre giorni di festa, da venerdì a domenica, con l’istituto cittadino (frequentato quotidianamente da oltre 600 studenti dei corsi professionali e post qualifica) che ha ripercorso le tappe della sua storia, per celebrare il traguardo raggiunto e svelare le prossime grandi sfide.