Oggi si celebra san Giovanni Battista Piamarta
Giovanni Battista Piamarta, proclamato santo nel 2012, nacque a Brescia il 26 novembre 1841. Dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1865, maturò una crescente attenzione per i cambiamenti sociali legati all’avanzare dell’industrializzazione. In questo contesto si dedicò in particolare ai giovani provenienti dalle aree rurali, giunti in città in cerca di occupazione, spesso privi di sostegno. Promosse la fondazione dell’Istituto Artigianelli, che univa istruzione professionale e formazione religiosa. Successivamente diede vita alla Pia Società della Sacra Famiglia, oggi Congregazione della Sacra Famiglia di Nazareth, con l’obiettivo di consolidare il proprio progetto educativo. Si spense il 25 aprile 1913.
Si festeggiano anche: san Marcellino, Papa; la beata Alda da Siena, terziaria; il beato Domenico, domenicano.
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