«In Piazza con Noi» a Polaveno, una piccola comunità capace di sognare in grande

I paesi che sorgono a cavallo di diversi territori offrono sempre, per loro natura, una ricchezza particolare, diventando un crocevia di strade nelle quali si incontrano tradizioni di sagre e contrade, progetti, associazioni e luoghi di devozione, che plasmano il tessuto sociale di queste realtà.

Qualcosa che Polaveno conosce bene, e che il piccolo Comune valtrumplino, sorto e metà tra la valle e il sebino, ha raccontato domenica 24 novembre in diretta nella trasmissione di Teletutto «In piazza con Noi». Ai microfoni di Clara Camplani e Marco Recalcati si sono alternati gli amministratori di questo territorio, seguiti dai rappresentanti del mondo sportivo, scolastico e delle numerose associazioni.

Ad inaugurare la mattinata, nella piazzetta che collega la sede del Comune con il campo sportivo, il corpo bandistico del paese, che ha aperto le danze per i saluti degli Amministratori. «È una giornata importante per Polaveno e per tutta la valle – ha esordito il sindaco Aristide Peli, tornato, dopo dieci anni, alla vita politica, e presidente del Cfp Zanardelli –. Noi continuiamo ad investire nella qualità della vita del nostro paese, tenendo come capisaldi anziani e famiglie».

Il primo cittadino ha poi tratteggiato il cambiamento che ha investito Polaveno negli ultimi quarant’anni: da realtà agricola forte della produzione di mele ad un polo del settore secondario locale, con 70 aziende e oltre 600 dipendenti.

I protagonisti

Gli scatti di «In piazza con noi» a Polaveno - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Anche qua troviamo alcuni dei nostri imprenditori bresciani: tenaci e flessibili come solo loro sanno essere» ha commentato il presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta, che, dopo aver analizzato le sfide del mercato di oggi, non ha mancato di rilanciare la necessità per l’imprenditoria della tanto dibattuta autostrada della Valtrompia. Un argomento sottolineato anche dalla Provincia attraverso le parole del presidente Emanuele Moraschini. «La voglia di procedere con questo progetto c’è, e ne riconosciamo l’importanza strategica per un territorio come Polaveno, che ha due strade provinciali ed è un luogo fortemente di passaggio».

Sono poi intervenuti Giorgio Maione, assessore all’Ambiente in Regione, e Massimo Ottelli, presidente di Comunità montana. Entrambi si sono fatti garanti di vari progetti di rilancio e tutela delle aree interne e dei Comuni più piccoli.

Un territorio di dimensioni più ridotte di altri, sì, ma virtuoso, come è stato testimoniato dalle parole di Filippo Agazzi, amministratore delegato di A2A. «Le percentuali di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti pro capite evidenziano questo come uno tra i Comuni migliori della provincia», ha spiegato Agazzi, illustrando i due progetti che coinvolgeranno il paese: la sostituzione dei contenitori secco e umido e l’installazione di 9 telecamere – di cui 2 con intelligenza artificiale – per limitare il problema dell’abbandono dei rifiuti.

Insieme ad Agazzi anche Nicola Arici, vicesindaco e rappresentante dell’Amministrazione giovane voluta da Peli. «Abbiamo raccolto l’entusiasmo di Aristide di tornare in campo – ha commentato – per mettere la nostra esperienza di vita al servizio dei cittadini. Per me, per noi, è una questione fondamentale».

Le associazioni

Poi i protagonisti della vita associativa di Polaveno: dall’Avis (che ha recentemente festeggiato 40 anni di storia), al Comitato Genitori, passando per il corpo bandistico, la protezione civile (attiva tra quotidianità ed emergenza), i vari corpi d’arma del paese, Auser e l’associazione soccorso (che si occupano di attività ricreative e trasporti per anziani e disabili), le diverse squadre di calcio e pallavolo, la biblioteca, e l’associazione San Giovani. Un mosaico ricco di valori e persone, che ha impreziosito una giornata vissuta all’insegna della comunità.