A Brescia impennata di multe per abbandono rifiuti: dieci al giorno

Nei primi 321 giorni dell’anno la Loggia ha inflitto 3.186 sanzioni: nel 2023 furono 1.410. Merito anche delle nuove fototrappole

Sono state staccate 3.186 multe, per rifiuti ingombranti e non - © www.giornaledibrescia.it

Avete presente quei sacchetti dei rifiuti lasciati accanto ai cassonetti? O quelli a bordo delle strade più isolate? Non sono belli da vedere, anzi, trasmettono subito un'impressione di incuria. Ma non è solo una questione di igiene o decoro, ma anche di costi. E col passare del tempo non va meglio: l'inciviltà sembra non essere in remissione. A dirlo sono i numeri sulle sanzioni che la Loggia ha comminato a chi abbandona i rifiuti fuori dal cassonetto.