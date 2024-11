«In piazza con noi» dopo otto anni torna a Polaveno

Polaveno, paese della Valtrompia di 2.700 anime, dopo otto anni torna protagonista di «In piazza con noi». Dalle 11 Le telecamere di Teletutto trasmetteranno in diretta da piazza degli Alpini dove tutta la comunità si riunirà a Clara Camplani e Marco Recalcati per vivere insieme una giornata di festa, con il ringraziamento al neo sindaco Aristide Peli.

Nelle giornate di vigilia della trasmissione in tantissimi si sono impegnati per abbellire Polaveno e dare il proprio contributo all’allestimento della piazza che prenderà forma già sabato pomeriggio. Alle 11 la Banda aprirà in musica la diretta tivù. Tanti poi gli ospiti che racconteranno le eccellenze di Polaveno e della Valtrompia tutta.

Il lavoro e il mercato

A Polaveno il senso di comunità è ancor oggi molto forte e le famiglie si sostengono tra loro anche nella cura degli anziani e dei bambini. Ci sono settanta aziende che danno lavoro a seicento persone. Le piccole e medie imprese artigianali sono una trentina e i dipendenti settanta. Numeri importanti che però non trovano riflesso nel commercio che negli ultimi anni ha sofferto sempre più. Sono infatti solo due i negozi di generi alimentari rimasti aperti.

«Da anni i cittadini chiedevano il mercato settimanale in paese. Un’esigenza che – sottolinea il sindaco – non poteva essere disattesa. Appena eletti ci siamo messi infatti subito al lavoro per soddisfare la richiesta e con grande soddisfazione da sabato 9 novembre anche Polaveno ha il suo mercato. Le bancarelle, nell’area del parcheggio delle scuole, sono per ora una decina, ma in Comune sono già giunte richieste di altri ambulanti».

«L’obiettivo della nostra Amministrazione – dice il sindaco Peli – è quello di far tornare la gente in piazza, nelle contrade. Polaveno deve essere sempre più viva, bella e pulita, in ordine».