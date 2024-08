L’autostrada della Valtrompia prova ad accelerare

Un confronto «puntuale, proficuo, costruttivo e nel merito delle questioni aperte». C’è soddisfazione nelle parole del consigliere provinciale con delega alla Bretella valtrumplina Giacomo Zobbio e del presidente della Comunità montana Massimo Ottelli al termine dell’incontro, svoltosi ieri a Roma, con il commissario dell’opera Eutimio Mucilli.

Nella dichiarazione congiunta rilasciata dai due amministratori bresciani si legge che Mucilli «si è nuovamente dimostrato attento alle esigenze del territorio valtrumplino e collaborativo a tutti i livelli, guardando all’avanzamento dei cantieri e all’obiettivo finale di realizzazione della bretella».

Cosa chiede la Valtrompia

Nel corso del confronto Ottelli e Zobbio hanno riportato le istanze della Valtrompia, ribadendo l’esigenza di un percorso a tappe chiare e ritmi definiti.

«Su questo lo stesso commissario si è ripromesso di relazionare in maniera dettagliata il prossimo tavolo tecnico di monitoraggio delle infrastrutture della Valle, previsto intorno a metà settembre».

Il cambio di passo

Ora, quindi, è atteso il tanto desiderato cambio di passo a cui i triumplini anelano da tempo, dal momento che l’incedere dell’opera è stato finora al rallentatore e caratterizzato da continue interruzioni dovute ai motivi più disparati.

Lavori in località Termine, tra Sarezzo e Lumezzane - Foto © www.giornaledibrescia.it

Un iter tormentato che ha spinto meno di una settimana fa 13 associazioni di categoria bresciane a inviare ad Anas un atto di diffida a tutela degli interessi del sistema imprenditoriale del territorio. In particolare nel documento viene invitato il commissario Mucilli a individuare e attuare - entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’atto, dandone successiva evidenza alle associazioni - un meccanismo di accelerazione dei lavori che porti a ultimare il raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Valle Trompia entro le tempistiche fissate in convenzione, fissate a giugno 2025.

È iniziato lo scavo della galleria

Lo stallo era poi stato interrotto un paio di giorni fa dall’avvio delle attività di perforazione per la costruzione della galleria della bretella dall’imbocco di Lumezzane.

Ieri infine l’incontro di Zobbio e Ottelli, che sembrerebbe aver confermato la volontà del commissario di imprimere un’accelerata decisiva all'opera.