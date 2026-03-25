Impianto agrivoltaico a Fornaci: il Comune boccia il progetto

Il Comune di Brescia ha fornito alla Provincia parere contrario alla realizzazione dell’impianto agrivoltaico a terra previsto tra via del Serpente e la Tangenziale Ovest nel quartiere Fornaci. Il giudizio si fonda su sei rilievi principali.

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Anzitutto la relazione agronomica ipotizza coltivazioni di alberi da frutto e apicoltura su prato di erba medica destinata a foraggio per allevamenti locali, «ma l’area ricade nel Sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro, soggetto a ordinanza sindacale che limita l’uso del suolo – evidenzia il Comune –. Il progetto prevede quindi attività incompatibili con tali vincoli, come arature, scavi, risemine, colture mellifere con possibile uso zootecnico dei foraggi, installazione di arnie e impianti frutticoli. Inoltre non è indicata l’azienda che garantirebbe continuità e monitoraggio dell’attività agricola, come richiesto dalle linee guida ministeriali».

La Commissione paesaggistica ha inoltre espresso parere negativo «ritenendo l’intervento incompatibile con il rapporto tra spazi agricoli e margine urbano e con le preesistenze storico-ambientali, in particolare la cascina Labirinto, bene tutelato, e altre cascine storiche che verrebbero inglobate dall’impianto. Una parte del progetto ricade inoltre nella fascia di rispetto di 500 metri dai beni vincolati, considerata area non idonea.

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Il progetto contrasta anche con il regolamento regionale 3/2025, che impone il mantenimento del deflusso delle acque meteoriche per impianti agrivoltaici oltre i 150 mq: l’intervento, esteso su 199.600 mq, non prevede misure di mitigazione idraulica per cabine e fondazioni».

Infine, secondo il Comune, «manca la Valutazione di impatto ambientale per l’area entro i 500 metri dalla cascina Labirinto; le due cabine di trasformazione non rispettano la distanza minima di 5 metri dai confini e non risultano adeguatamente schermate dalla vegetazione. Il proponente, inoltre, non è autorizzato all’attività agricola, per cui le cabine configurano nuove costruzioni non compatibili con la destinazione agricola della zona».