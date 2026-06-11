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Loggia in campo: 9,7 milioni di euro per rifare 4 impianti sportivi

Da San Polo a Chiesanuova, passando per Sant’Eufemia, lavori previsti fino al 2029
Daniela Zorat
L’intervento al campo di calcio di via Robusti a San Polo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L’intervento al campo di calcio di via Robusti a San Polo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Da qui al 2029 la Loggia investirà 9,7 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi cittadini. Soprattutto per rifare i campi di calcio in erba sintetica che potranno così ottenere le necessarie omologazioni ormai in scadenza. In questo processo a seguire i lavori con la formula dell’house providing sarà la Società partecipata San Filippo Spa. L’Amministrazione comunale darà presto il via ai lavori in quattro campi, di cui uno dedicato all’hockey, impegnando una somma di 2,5 milioni di euro.

Gli interventi

Il primo intervento riguarda il campo Jacopo Robusti, a San Polo Cimabue, dove il manto verde sintetico sarà sostituito completamente e la struttura sarà riqualificata (spesa prevista di 600mila euro). Si sta vagliando poi un’ipotesi, insieme alla Lega nazionale dilettanti di rivalutare anche il vicino e più piccolo campo a sette.

Nel quartiere Chiesanuova si metterà mano con 750mila euro al campo di via Savona, restringendolo di circa un metro per lato, sarà posizionata una recinzione alta 2,2 metri, saranno sostituite le reti parapalloni e posizionato un cancellino pedonale, mentre una nuova pavimentazione sarà posata all’ingresso, insieme a una serie di lavori tecnici, tra cui drenaggi interrati e posa del manto bicolore.

Intervento del tutto simile è quello previsto al campo a 11 Gigi De Paoli a Sant’Eufemia (con spesa identica di 750mila euro). Infine nuovo look anche per il campo di hockey al centro sportivo comunale San Polo in via Giotto, il cui manto sintetico è pieno di pieghe, peraltro pericolose. In questo caso la somma che il Comune spende è di 450mila euro, ma sul punto, in virtù di un accordo con la Federazione italiana hockey su prato, sarà quest’ultima a sostenere la spesa di 150mila euro per la copertura in erba sintetica.

L’obiettivo

Questi quattro interventi interesseranno all’incirca un migliaio di sportivi, tra squadre di bambini e adulti. «Lo sport fa un cambio di passo – ha affermato l’assessore Cantoni – grazie alla visione programmatica fino al 2029, senza contare il milione e duecentomila euro che il Comune investe ogni anno in manutenzioni ordinarie e straordinarie». Tutto a favore di attività sportive nei quartieri meno centrali della città, in cui «si insegnano valori che creano una comunità solida, vera e amica». Soddisfatto della sinergia «tra gli assessorati ai Lavori Pubblici, allo Sport e la San Filippo, presieduta da Nicola Fiorin» si è infine detto l’assessore Valter Muchetti, affiancato dal tecnico Giorgio Paolini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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