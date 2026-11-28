L’attesa è finita: da oggi si torna sugli sci nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Le nevicate di questa fine di novembre e l’abbassamento delle temperature hanno consentito di rispettare il calendario delle aperture, con l’attivazione dei primi impianti già a fine novembre e alimentando, così, l’entusiasmo degli appassionati e le aspettative degli operatori turistici. Ci sarebbero insomma tutte le premesse per una stagione invernale molto positiva, complice un’offerta in continua crescita, tanto sul fronte delle infrastrutture sciistiche quanto su quello dei servizi e dell’intrattenimento.
Ad accogliere i primi sciatori saranno le piste Contrabbandieri e Tonale Occidentale, raggiungibili anche grazie alla nuova cabinovia Valbiolo, operativa per ora solo con funzione di arroccamento. Per i più piccoli sarà in funzione l’impianto Tubbo, mentre già da domani l’offerta si amplierà con l’apertura della Valena, sempre al Tonale. Prosegue senza sosta, nel frattempo, il lavoro degli addetti alla preparazione dei tracciati dell’intero comprensorio, a partire dalla pista Valbiolo, che sarà attivata non appena le condizioni di innevamento consentiranno di garantire adeguati standard di sicurezza e qualità.
I costi
Per questo primo scorcio di stagione lo skipass giornaliero costerà 45 euro, acquistabile alle biglietterie del Tonale, negli uffici del consorzio e alla partenza della nuova cabinovia. Aperta nel weekend anche la biglietteria di Ponte, per la vendita degli stagionali. Confermato lo Smart skipass, con sconti fino al 25 per cento, per chi acquista in anticipo, e le promozioni di dicembre per gli ospiti delle strutture associate al consorzio.
A infondere ottimismo sono anche le indicazioni che arrivano dal comparto alberghiero: le prenotazioni procedono bene e per diversi periodi le strutture sono già prossime al tutto esaurito. Rimane qualche settimana da riempire, ma buona parte del lavoro della stagione è già programmata.
Le prospettive
Quello alle porte sarà un inverno all’insegna degli investimenti. Oltre al debutto della Valbiolo, la cabinovia Paradiso si presenterà con cabine tutte nuove, mentre sul versante dalignese prosegue il cantiere della Corno d’Aola-Angelo, destinata a sostituire due storici impianti di risalita (la fine lavori è annunciata per Natale, quindi seguiranno i collaudi). A rendere ancora più attrattiva la località è, come sempre, il calendario delle iniziative: dalla novità dei mercatini di Natale lungo la passeggiata del Narcanello all’appuntamento con lo Snow Boom, dedicato allo snowboard dal 4 all’8 dicembre. Il tradizionale Winter opening party sarà domenica 6 dicembre alle 18, quando in piazza XXVII Settembre arriverà il dj Fargetta.
Gli studenti Unimont
Alla vigilia dell’apertura della stagione sciistica nel comprensorio Ponte-Tonale, dagli studenti dell’Università della montagna arriva una riflessione sul futuro del turismo in quota. A innescarla è l’introduzione dei prodotti della catena Kfc al rifugio Faloria di Cortina e all’après-ski Super G di Campiglio. Una scelta che solleva interrogativi anche sulle prospettive di sviluppo delle località camune. «Il problema non è il pollo fritto – dicono gli studenti edolesi -, Kfc è il simbolo di qualcosa che già c’è. Ma è un modello turistico che rischia di sacrificare le peculiarità dei territori per assecondare le richieste dei visitatori». Un tema che interessa da vicino anche l’alta Valcamonica, chiamata a coniugare la competitività della propria offerta sciistica con la salvaguardia dell’identità montana. «È giusto che ci sia innovazione – aggiungono -, ma va pensata. Bisogna tutelare le popolazioni locali, le attività economiche non direttamente legate al turismo e la fragilità degli ecosistemi». I giovani invitano a immaginare un modello di sviluppo alternativo all’omologazione dell’offerta turistica, perché «la montagna non è una merce».